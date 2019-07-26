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الخطوط الجوية البريطانية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة 

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الخطوط الجوية البريطانية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة  الخطوط الجوية البريطانية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة 

وقالت متحدثة باسم الشركة لرويترز: "في أعقاب تقييم شامل للترتيبات الأمنية يسعدنا أن نعلن استئناف خدمتنا إلى ومن القاهرة اعتبارا من الجمعة 26 يوليو".

كانت شركة الخطوط الجوية البريطانية قالت الأسبوع الماضي في بيان إنها علقت رحلاتها إلى القاهرة لسبعة أيام بدءا من اليوم السبت "كإجراء احترازي" من أجل إجراء عملية تقييم للأمن هناك.

وقال البيان:

"نقوم باستمرار بمراجعة إجراءاتنا الأمنية في جميع مطاراتنا حول العالم وقد علقنا الرحلات إلى القاهرةلسبعة أيام كإجراء احترازي من أجل مزيد من التقييم".

وأضافت الشركة أنها لن تسمح بتحليق طائرة ما لم تكن آمنة. وعندما طُلب من متحدثة باسم الشركة إعطاء تفاصيل أكثر عن سبب تعليق الرحلات الجوية والترتيبات الأمنية التي تراجعها الشركة قالت "لا نناقش على الإطلاق الأمور المتعلقة بالأمن".

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