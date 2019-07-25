"أنصار الله" تعلن مقتل عسكريين بقصف على الحدود السعودية

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القاهرة - سبوتنيك. أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، بأن مقاتلي الجماعة أطلقوا صاروخاً محلي الصنع نوع "زلزال 1" (مداه 3 كم) وعدداً من قذائف المدفعية على تجمع للجيش اليمني يضم قيادات في معسكر طيبة الاسم التابع إدارياً لمديرية برط العنان غرب الجوف المحاذية لقطاع نجران جنوب غربي السعودية

ووفقاً لـ "أنصار الله"، أوقع القصف الصاروخي والمدفعي العديد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش.

وفي سياق عمليات القصف ولكن على الحدود اليمنية السعودية، قُتل وأصيب جنود يمنيون باستهداف "أنصار الله" تجمعاً لهم بصاروخ موجه في تبة الشبكة شرق جحفان في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

أما في قطاع عسير، شنت "أنصار الله" قصفاً بـ3 صواريخ محلية الصنع نوع "زلزال 1" على تجمعات لقوات يمنية قبالة أبواب الحديد، ألحق خسائر في صفوفهم، حسب "المسيرة".