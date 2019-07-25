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السعودية تعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون وتنفي مزاعمهم باستهداف مطارات

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وجدد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، تذكيره المجتمع الدولي بالأعمال العدائية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وأوضح أن توجيهها صواريخها البالستية وطائراتها المسيرة، وتعمدها استهداف المدنيين، جرائم حرب ضد الإنسانية، وفقا لوكالة الأنباء (واس).

واستهجن "المالكي" الادعاءات التي تخرج فيها الميليشيات بين يوم وآخر معلنة، كذبا وزيفا، استهداف مطارات ومواقع عسكرية عجزت في الواقع عن الوصول إليها، بفضل الله ويقظة أبطال قوات التحالف.

وأكد أن قوات التحالف ستحبط كل محاولات الحوثيين، وستبطل مخططاتهم العدائية.

© REUTERS / Fawaz Salman

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أعلنت اليوم الخميس، مقتل العديد من العسكريين اليمنيين خلال مواجهات في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وذكر المركز الإعلامي لجماعة "أنصار الله" على "تويتر"، أن قوات يمنية نفذت زحفاً في الربوعة اتخذ 3 مسارات بمشاركة من الطيران الحربي والاستطلاعي للتحالف.

ووفقاً للمركز، تمكنت الجماعة من إحباط زحف القوات اليمنية، عقب مواجهات استمرت 6 ساعات، أسفرت عن مقتل العشرات من العسكريين اليمنيين.

SputnikNews

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