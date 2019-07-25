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"أنصار الله" تعلن شن هجمات جديدة بطائرات مسيرة على مطار أبها في السعودية

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© REUTERS / Handout

وبحسب الموقع الرسمي لجماعة "أنصار الله" أكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، أن "سلاح الجو المسير استهدف مطار أبها الدولي بعملية واسعة بعدد من طائرات قاصف 2k المسيرة استهدفت مرابض الطائرات وأهداف أخرى، وقد أصابت أهدافها بدقه عالية وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار".

وأوضح سريع أن عملية استهداف مطار أبها "تأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني العظيم والتي كان آخرها 25 غارة جوية خلال 12 ساعه الماضية"، مؤكداً: "عملياتنا ستستمر طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا"، مكرراً "الدعوة للمدنيين والشركات بالابتعاد الكامل عن المطارات والمواقع العسكرية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا".

الجدير بالذكر أن سلاح الجو المسير نفذ فجر اليوم عمليات واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير، بحسب ما قال موقع "أنصار الله".

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