أخبار عاجلة

8 الصبح - المهندس - مدحت يوسف يشيد بدور الدولة في حماية أراضيها والدول الأعضاء منتدى شرق المتوسط -
8 الصبح -مدحت يوسف : منتدى شرق المتوسط هدفه أنشاء منظمة أقليمية للسيطرة علي سوق العرض والطلب -
8 الصبح - المهندس - مدحت يوسف : هناك حقول ضخمة من الغاز لم تكتشف بعد في دلتا النيل -
8 الصبح - مدحت يوسف يوضح سبب أستضافة القاهرة منتدى الغاز بشرق المتوسط في نسخته الأولي -
8 الصبح - رئيس الوزراء البريطانى: "بريكست" يعد فرصة اقتصادية هائلة -
8 الصبح- رسمياً.. مصر تستضيف كأس العالم لكرة اليد للكبار 2021 -
برنامج حساب المواطن يُعلن تقديم موعد صرف دعم أغسطس -
السعودية تمنع دخول المواطنين غير حاملي تصاريح الحج.. فيديو -
8 الصبح - آخر أخبار الصحف المصرية بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - السيسي يجتمع بوزير الشباب ويشدد على أهمية اكتشاف المواهب بالمنظومة الرياضية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

السيسي يتسلم رسالة من رئيس الوزراء الإثيوبي 

Google+ Print

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الوزير الإثيوبي سلم رسالة من أبي أحمد، أكد فيها على الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

© REUTERS / INQUAM PHOTOS

وتضمن الرسالة التطلع لتعزيز الاستثمارات المصرية في إثيوبيا وتفعيل الاتفاقيات الثنائية، التي أبرمت بينهما، بحسب الصحيفة، التي لفتت إلى أهمية استمرار التنسيق الثنائي الوثيق لتحقيق الاستقرار في القارة الأفريقية والمنطقة بما في دعم الشعب السوداني لتجاوز التحديات الراهنة. 

 ونقل وزير الخارجية الإثيوبي تأكيد رئيس الوزراء أبي أحمد، عزمه استئناف مسار المفاوضات الثلاثية، التي تجمع كل من إثيوبيا، ومصر، والسودان، لتنفيذ ما تضمنه إعلان المبادئ المبرم بينهم والخاص بسد النهضة، مشيرا إلى السعي من أجل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملئ وتشغيل السد، بصورة تراعي مصالح الدول الثلاث.

 ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس المصري عبر عن تطلعه للارتقاء بالجوانب المتعددة للشراكة الثنائية بين الجانبين، مشددا على أهمية  التوصل إلى إجراءات عملية لبلورة الاتفاق بشأن السد في إطار إعلان المبادئ.

وقال إنه يجب أن يراعي الاتفاق أهمية وحيوية موارد المائية بالنسبة للشعب المصري ومستقبله، والجهود التنموية للشعب الإثيوبي.

ولفت إلى أن ذلك يتم في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، التي تفرض التوظيف الأمثل لطاقة وموارد الدولتين لصالح شعوبهما والأجيال القادمة.

وأكد السيسي على أهمية تعظيم الاستفادة من فرص التكامل الإقليمي والقاري، لا سيما في ظل إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية الأخيرة بالنيجر.

وتطرق إلى حرص مصر على التنسيق الوثيق مع الإثيوبية إزاء مختلف القضايا الأفريقية وتطورات السلم والأمن بالقارة، وذلك في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
8 الصبح- رسمياً.. مصر تستضيف كأس العالم لكرة اليد للكبار 2021

8 الصبح- رسمياً.. مصر تستضيف كأس العالم لكرة اليد للكبار 2021

8 الصبح - آخر أخبار الصحف المصرية بتاريخ 28-7-2019

8 الصبح - آخر أخبار الصحف المصرية بتاريخ 28-7-2019

8 الصبح - السيسي يجتمع بوزير الشباب ويشدد على أهمية اكتشاف المواهب بالمنظومة الرياضية

8 الصبح - السيسي يجتمع بوزير الشباب ويشدد على أهمية اكتشاف المواهب بالمنظومة الرياضية

ضبط اردني حاول تهريب ادوية بيطرية لمصر

ضبط اردني حاول تهريب ادوية بيطرية لمصر