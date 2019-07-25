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الرئيس الفلسطيني: قررنا وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي

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الرئيس الفلسطيني: قررنا وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي الرئيس الفلسطيني: قررنا وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي

أكد الرئيس الفلسطيني، ​محمود عباس (أبو مازن)، إنه قررنا وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي. وذلك بحسب وكالة "معا".

وأكد الرئيس عباس "أننا لن نرضخ للإملاءات وفرض الأمر الواقع"، مشيرًا إلى أن "​الإدارة الأمريكية​ منحازة ل​إسرائيل​".

ولفت عباس إلى "أننا لم نفوض أحدًا للحديث باسمنا، ومنظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد"، مشددًا على أن "أيدينا ممتدة للسلام لكننا لن نستسلم للإجراءات الاحتلالية".

وشدد الرئيس الفلسطيني على "أننا قررنا وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي".

وأوضح الرئيس عقب اجتماع القيادة الفلسطينية "على ضوء مشاورات القيادة قررنا وقف التعامل مع كل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي، وتشكيل لجنة بدءاً من يوم غد لتنفيذ قرارات القيادة".

وقال "لن نرضخ للإملاءات، وفرض الأمر الواقع على الأرض بالقوة الغاشمة، وخصوصا في القدس".

وأضاف "لا سلام ولا أمن ولا استقرار في منطقتنا والعالم، دون أن ينعم شعبنا بحقوقه كاملة".

يتبع... 

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