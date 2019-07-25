أخبار عاجلة

8 الصبح - انطلاق مبادرة لتنظيف شواطئ الساحل الشمالي من مخلفات البلاستيك -
"الخطوة".. تفاصيل الحدث الأول من نوعه في المملكة بإشراف من ولي العهد السعودي -
8 الصبح - درجات الحرارة والطقس بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 28-7-2019 -
8 الصبح - رصد الحالة المرورية بشوارع العاصمة بتاريخ 28-7-2019 -
أرباح "نادك" تهبط 64% بالربع الثاني رغم نمو المبيعات -
شركات زميلة تهبط بأرباح "التصنيع" 25% في الربع الثاني -
أرباح "الحمادي" ترتفع هامشياً بالربع الثاني..وتهبط 13% في 6 أشهر -
تعلن شركة لازوردي للمجوهرات عن استلامها تقرير المراجعة الشرعية لأعمال الشركة عن الربع الثاني لعام 2019 -
تقارير تكشف مصير 40 كويتيا مفقودين منذ عهد صدام حسين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

الحشد الشعبي يحبط هجوما لـ"داعش" في أطراف قضاء خانقين

Google+ Print
الحشد الشعبي يحبط هجوما لـ"داعش" في أطراف قضاء خانقين الحشد الشعبي يحبط هجوما لـ"داعش" في أطراف قضاء خانقين

قال آمر اللواء 23 بشير مزاحم العنبكي إن "قوة من الفوج الثاني التابع للواء 23 في الحشد تمكنت من رصد تسلل لداعش بالكاميرات الحرارية في قرى مردان (الزور) باتجاه قرى علياوه في أطراف خانقين، وفتحت نيران أسلحتها عليهم بشكل مباشر ما أجبرهم على الفرار". بحسب موقع "الحشد الشعبي".

وأضاف العنبكي إن "اللواء 23 يرصد تحركات "داعش" في قاطع خانقين ويقف لهم بالمرصاد".

وحققت القوات العراقية، جميع أهدافها المرسومة في المرحلة الأولى من عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح الأحد، 7 تموز/ يوليو الجاري، لتفتيش المناطق الصحراوية الرابطة بين محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وصولا إلى الحدود الدولية السورية، في الجهة الشمالية الغربية من البلاد.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
"الخطوة".. تفاصيل الحدث الأول من نوعه في المملكة بإشراف من ولي العهد السعودي

"الخطوة".. تفاصيل الحدث الأول من نوعه في المملكة بإشراف من ولي العهد السعودي

تقارير تكشف مصير 40 كويتيا مفقودين منذ عهد صدام حسين

تقارير تكشف مصير 40 كويتيا مفقودين منذ عهد صدام حسين

كارثة قد تصيب مصر والسعودية.. الحوثي يكشف تفاصيلها

كارثة قد تصيب مصر والسعودية.. الحوثي يكشف تفاصيلها

"أنصار الله" تعلن إطلاق صاروخ باليستي وتدمير مركز لقيادة التحالف في نجران

"أنصار الله" تعلن إطلاق صاروخ باليستي وتدمير مركز لقيادة التحالف في نجران