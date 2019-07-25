ناعيا السبسي… العاهل المغربي: أحد رجالات تونس الكبار 

وجاء في برقية الملك "تلقينا ببالغ الأسى وعميق التأثر، نعي المشمول بعفو الله، المرحوم الباجي قايد السبسي، رئيس الجمهورية التونسية، أسدل الله أردية غفرانه، وأسكنه فسيح جناه"؛ وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "مملكة بريس".

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وأعرب الملك محمد السادس، بهذه المناسبة المحزنة، لرئيس مجلس نواب الشعب التونسي، ومن خلاله لأسرة الفقيد الكبير وللشعب التونسي عن "أحر تعازيه للشعب التونسي، قائلا:

أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في رحيل أحد رجالات تونس الكبار، الذين نذروا حياتهم لخدمة بلدهم وساهموا، بكل إخلاص ونكران ذات، في بناء دولتها الحديثة.

وأضاف العاهل المغربي "وإننا لنستحضر، في هذا الظرف العصيب، ما كان يتحلى به الراحل من خصال رفيعة، ومن حنكة سياسية عالية، أبان عنها في قيادته الحكيمة لبلده، لا سيما بعد انتخابه رئيسا للدولة، حيث عمل، رحمه الله، بجد وبروح وطنية مثالية على استكمال وترسيخ المسار الديمقراطي لبلده، وتعزيز نهضته التنموية في ظل الأمن والاستقرار".

وقال الملك، في هذه البرقية:

وإن المملكة المغربية لتحتفظ، بكل تقدير، للفقيد المبرور ما كان يشده إليها من روابط الأخوة المتينة والتضامن الفاعل، ومن حرص شديد على إقامة علاقة تعاون وثيق ونموذجي بين بلدينا، فضلا عما عهد فيه من غيرة صادقة على وحدة وعزة شعوبنا المغاربية الشقيقة.

وسبق أن أعلنت الرئاسة التونسية، في وقت سابق، من صباح اليوم الخميس، وفاة الرئيس، الباجي قايد السبسي، داخل المستشفى العسكري في العاصمة تونس.

ونعت صفحة رئاسة الجمهورية التونسية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الرئيس محمد الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية في الساعة العاشرة من صباح اليوم، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن مراسم الدفن لاحقا.