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السيسي يستقبل وزير الطاقة الأمريكي 

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ذكر ذلك السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في جمهورية العربية، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.

© Photo / Egy.Pres.Spokesman

وقالت الصحيفة إن الوزير الأمريكي أشاد بالرؤية المصرية لتعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة، إضافة إلى الجهود المبذولة على المستوى الوطني.

وأوضح ريك بيري أن قطاع الطاقة أصبح يشكل قاطرة أساسية لنمو الاقتصاد المصري، بما يساهم في تحقيق خطط التنمية.

ومن جانبه، أكد الرئيس المصري على الأهمية، التي توليها مصر لتعزيز العلاقات الاستراتيجية الثنائية مع الولايات المتحدة بمختلف جوانبها، بما في ذلك التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة.

ورحب بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى غاز شرق المتوسط.

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