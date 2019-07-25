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إسرائيل تعلن عن مشروعها المقبل مع دول الخليج... (بالفيديو)

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إسرائيل تعلن عن مشروعها المقبل مع دول الخليج... (بالفيديو) إسرائيل تعلن عن مشروعها المقبل مع دول الخليج... (بالفيديو)

نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" بحسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الخميس، شريط يوضح خطتها المقبلة لتحسين ما ادعته باقتصادات المنطقة.

وجاءت تفاصيل تلك الخطة عبر مشروعها للسكك الحديدية الذي طرحه وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال زيارته إلى الإمارات مؤخرا، لتعزيز السلام الإقليمي ورفع حجم التجارة بأربعة أضعاف ـ بحسب الصفحة الرسمية.

ومن بين التفاصيل المطروحة في شريط الفيديو، عبر الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية باللغة العربية، المعروفة باسم "إسرائيل بالعربية"، أن المسافة بخطوط السكك الحديدية بين ميناء حيفا على البحر المتوسط والرياض تقدر ب1600 كم، تزيد إلى مملكة البحرين، بمقدار 450 كم، من الرياض، وتزيد إلى إمارة دبي بمقدار 970 كم، من الرياض.

وادعت الخارجية الإسرائيلية أن المشروع الإسرائيلي يعمل على تحسين اقتصادات دول المنطقة، سواء الفلسطينيين أو الأردنيين أو السعوديين أو أية دولة خليجية أخرى.

SputnikNews

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