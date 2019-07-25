رئيس البرلمان التونسي يعلن أنه سيتولى منصب رئيس الدولة مؤقتا وفقا للدستور

وخلال اجتماع طارئ مع رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أكد الناصر، أنه "سيتم تطبيق الدستور ولا وجود لفراغ في مؤسسات الدولة"، وذلك حسب إذاعة "شمس آف آم" التونسية.

© AFP 2019 / ERIC FEFERBERG

وأكد رئيس البرلمان التونسي، أنه مجلس النواب سوف يجتمع اليوم ليتم تحديد جلسة عامة لنقل السلطة، داعيا التونسيين إلى الوحدة بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي.

وأعلنت الرئاسة التونسية، في وقت سابق، اليوم الخميس، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، داخل المستشفى العسكري في العاصمة تونس.

ونعت صفحة رئاسة الجمهورية التونسية، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الرئيس محمد الباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية في الساعة العاشرة من صباح اليوم، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن مراسم الدفن لاحقا.

وبعد وفاة السبسي، سيتولى رئيس مجلس النواب، وفق الدستور، منصب رئيس البلاد مؤقتا لفترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.