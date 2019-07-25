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"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في عسير غربي السعودية

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"أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في عسير غربي السعودية "أنصار الله" تعلن استهداف قاعدة الملك خالد الجوية في عسير غربي السعودية

القاهرة - سبوتنيك. وقال المتحدث في بيان على صفحته في "فيسبوك"، إن "سلاح الجو المسير نفذ عملية واسعة باتجاه قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعدد من طائرات قاصف كي 2 استهدفت مرابض الطائرات الحربية وأماكن التذخير والتجهيز ومواقع حساسة اخرى".

تقود تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

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