على خلفية محاولة الانقلاب... حملة اعتقالات واسعة تطول نائب البشير

وأعتقلت السلطات السودانية القيادي، بكري حسن صالح، نائب الرئيس المعزول عمر البشير، بالإضافة إلى اعتقال علي كرتي، وزير خارجية البشير الأسبق، وأحد أبرز قادة الحركة الإسلامية رئيس قوات الدفاع الشعبي؛ وذلك بحسب "المشهد السوداني".

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ومن بين المعتقلين وزير المعادن، كمال عبد اللطيف، أحد أبرز أركان ما يعرف بالأمن الشعبي، والزبير أحمد الحسن، رئيس الحركة الإسلامية السياسية، على ذمة المشاركة في الانقلاب العسكري.

كما تم اعتقال نقيب الصحفيين السودانيين، الصادق الرزيقي، والقيادي في الحركة الإسلامية، أسامة عبد الله، وشقيقه مدير التصنيع الحربي، الفريق محمد الحسن عبد الله .

وجرى اعتقال رئيس الأركان المشتركة، الفريق أول هاشم عبد المطلب، وقائد سلاح المدرعات، اللواء نصر الدين عبد الفتاح، وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر.

وتعد هذه المحاولة الانقلابية الرابعة التي يحبطها المجلس العسكري منذ عزل البشير، في أبريل/نيسان الماضي، وسبق أن أحبط الجيش، في يونيو/حزيران الماضي محاولة انقلابية أخرى، دبرها ضباط متقاعدون وآخرون في الخدمة .