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مقتل طفلين وامرأة وإصابة العشرات بتجدد القصف الصاروخي على أحياء حلب

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مقتل طفلين وامرأة وإصابة العشرات بتجدد القصف الصاروخي على أحياء حلب مقتل طفلين وامرأة وإصابة العشرات بتجدد القصف الصاروخي على أحياء حلب

قال مراسل "سبوتنيك" في حلب: إن المجموعات المسلحة المنتشرة في المنطقة منزوعة السلاح وتحديداً في الجزء الغربي من مدينة حلب استهدفت حي الحمدانية مساء الأربعاء بالقذائف الصاروخية ما أسفر عن مقتل طفلة في الثانية من العمر وإصابة عشرات آخرين إصابات خطيرة، معظمهم من الأطفال.

وأكد مصدر طبي في مشفى  حلب الجامعي  لوكالة "سبوتنيك" أن طفلا آخر وسيدة لقيا حتفهما بعد إسعافهما إلى المشفى نتيجة الإصابات البالغة بشظايا القذائف الصاروخية التي تعرضا لها، فيما تجهد الطواقم الطبية لإنقاذ حياة 15 مصابا آخرين معظمهم من الأطفال الذين أدخلوا إلى غرف العمليات وغرف العناية المشددة.

من جانبه، أكد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" أن قوات الجيش السوري ردت على مصادر إطلاق القذائف مستهدفة مواقع وتحركات المسلحين في منطقة الراشدين التي تعتبر مصدر القذائف الصاروخية التي تستهدف معظم أحياء مدينة حلب.

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