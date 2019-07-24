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"أنصار الله": قتلى وجرحى من الجيش السعودي بصاروخ في جيزان

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"أنصار الله": قتلى وجرحى من الجيش السعودي بصاروخ في جيزان "أنصار الله": قتلى وجرحى من الجيش السعودي بصاروخ في جيزان

القاهرة - سبوتنيك. قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن مقاتلي الجماعة استهدفوا بصاروخ موجه موقعاً عسكرياً سعودياً شرق جحفان في جيزان.

وأضافت أن الاستهداف أسفر عن مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين.

وفي عسير، شنت قوات يمنية زحفاً مسنوداً بمروحيات الأباتشي التابعة للتحالف في أبواب الحديد.

ووفقاً لـ "المسيرة"، تمكنت "أنصار الله" من إحباط هجوم العسكريين اليمنيين، وتكبيد المهاجمين "أعداداً من القتلى والجرحى بينهم قيادات".

إلى ذلك، أعطب مقاتلو الجماعة، مدرعة للجيش السعودي وأخرى يمنية بعبوتين ناسفتين قبالة منفذ علب البري الحدودي في عسير، حسب "المسيرة".

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