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حفتر: الجيش سيرفع راية النصر في قلب طرابلس قريبا

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حفتر: الجيش سيرفع راية النصر في قلب طرابلس قريبا حفتر: الجيش سيرفع راية النصر في قلب طرابلس قريبا

القاهرة - سبوتنيك. وأكد حفتر أن الجيش سيرفع راية النصر من قلب العاصمة الليبية طرابلس قريبا.

وقال حفتر في كلمة متلفزة، مساء اليوم الأربعاء "هدفنا هو تحرير البلاد من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، حتى لا تبقى حبة تراب واحدة يجرؤ الإرهاب أن يدنسها بأقدامه النجسة"، متابعا "لتصبح ليبيا بلدا آمنا مستقرا، ويحيا شعبنا حرا أبيا مطمئنا يرسم خارطة مستقبلة بإرادته الحرة".

وأضاف حفتر "الشعب والجيش سيرفع راية النصر في قلب العاصمة قريبا.. وانتصارنا على الإرهابيين وأنصارهم، وعلى كل من رفع السلاح ليعتدي على المواطنين، لتصبح طرابلس مدينة السلام للمقيمين فيها، ومن دخلها فهو آمن".

SputnikNews

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