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الخارجية الإسرائيلية تعلق على ضرب ناشط سعودي في القدس

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الخارجية الإسرائيلية تعلق على ضرب ناشط سعودي في القدس الخارجية الإسرائيلية تعلق على ضرب ناشط سعودي في القدس

 

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، "إسرائيل بالعربية"، على موقع "تويتر"، تعليق الكاتب السعودي، تركي الحمد، حول تلك الزيارة، التي انتقد خلالها سلوك الأطفال الذين هاجموا الناشط السعودي خلال زيارته للقدس.

وقال الصحفي السعودي، تركي الحمد، عبر صفحته الرسمية على "تويتر": 

ما أزعجني كثيرا هنا هو سلوكيات الأطفال الذين من المفروض أن لا تحمل صدورهم كل هذا الكم من الكراهية، ولكنها التنشئة الخاطئة وللأسف.

وردت الخارجية الإسرائيلية على زيارة وفد إعلامي عربي، من بينهم مدون سعودي، قائلة:

حدث الاعتداء على الناشط السعودي في القدس، لخصها الكاتب السعودي، تركي الحمد، في جملة واحدة... إنها تنشئة خاطئة نتيجة لحجم الكراهية الذي تربى عليه الطفل.

وجاءت تغريدة الحمد وبعدها تغريدة الخارجية الإسرائيلية بعدما هاجم عدد من الفلسطينيين ناشطا إعلاميا سعوديا، خلال تجوله في مدينة القدس، بالقرب من المسجد الأقصى، متهمين إياه بالتطبيع مع إسرائيل، وذلك قبيل لقائه بعدد من المسؤولين الإسرائيليين.

وكانت القناة العبرية السابعة، قد نشرت مساء الأحد الماضي، أن وفدا من إعلاميين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من والعراق وصلوا إلى إسرائيل، بدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وقالت القناة العبرية:

إن وفدا يضم إعلاميين ونشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي من السعودية والعراق، اللتين لا تقيما علاقات دبلوماسية مع ‎إسرائيل، وصل إلى إسرائيل.

وزعمت الإذاعة العبرية أن"الوفد يضم إعلاميين ونشطاء من دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، والزيارة تأتي تلبية لدعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية".

SputnikNews

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