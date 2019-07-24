الاتحاد الأفريقي: استئناف التفاوض بين العسكري والتغيير يوم السبت

قال السفير محمد بلعيش، الممثل الدائم للاتحاد الأفريقي لدى السودان، في تصريحات نقلتها

#السودان #سونا| الاتحاد الأفريقي: استئناف التفاوض بين العسكري والتغيير بالسبت



اصدر ممثل الاتحاد الافريقي لدي السودان بيانا اكد فيه استئناف التفاوض في اطار لجنة التفاوض الممثلة للمجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير يوم السبت المقبل بالخرطوم لدراسة الوثيقة الدستورية pic.twitter.com/J89uo3UQo9 — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) July 24, 2019

الأنباء السودانية "سونا": "استئناف التفاوض سيتم في إطار لجنة التفاوض الممثلة للمجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في العاصمة الخرطوم، لدراسة الوثيقة الدستورية".

وتابع "الوساطة الأفريقية تود إطلاق الرأي العام السوداني والدولي، على أن لجنة التفاوض الممثلة للمجلس العسكري الانتقالي ولقوى الحرية والتغيير ستستأنف عملها يوم السبت 27 يوليو/تموز الجاري".

وأوضح "الاجتماع سيدرس الوثيقة الدستورية، ويدرس التحضير لاستكمال كل الترتيبات المتعلقة بالاتفاق السياسي الرامية لتحقيق أهداف الثورة السودانية المجيدة في الحرية والتغيير والديمقراطية وبناء الاقتصاد ومحاربة الهشاشة والإقصاء".

ويقود السودان حاليا مجلس عسكري انتقالي برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والذي اتفق مؤخرا مع قوى المعارضة، التي تزعمت الاحتجاجات ضد البشير قبل عزله في 11 نيسان/أبريل الماضي، على مرحلة انتقالية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات يشكل فيها مجلس سيادي يرأسه الجيش والمعارضة بالتناوب.

وأعلنت السودان في وقت سابق اعتقال المجلس العسكري السوداني، اليوم الأربعاء، ضباطا كبارا واثنين من قيادات النظام السابق بتهمة تدبير انقلاب.

يشار إلى أن وسائل إعلام سودانية نشرت بعض أسماء ضباط الجيش السوداني المعتقلين، حيث جاء من بينهم رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر، بالإضافة إلى القياديين علي كرتي والزبير أحمد الحسن.