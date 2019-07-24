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اليابان تصنع ميداليات الأولمبياد من مخلفات الهواتف المحمولة

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اليابان تصنع ميداليات الأولمبياد من مخلفات الهواتف المحمولة اليابان تصنع ميداليات الأولمبياد من مخلفات الهواتف المحمولة

كشفت اليابان من خلال اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين “طوكيو 2020” اليوم الأربعاء عن تصاميم ميداليات الفائزين في الأولمبياد، أي قبل عام واحد من حفل افتتاح الحدث.

وتعكس الميداليات التي ستتدلى من أعناق الرياضيين الفائزين في كل لعبة نضال اليابان من أجل التألق في السنوات التي سبقت بدء الألعاب.

وتتميز الميداليات بتصنيعها باستخدام الهواتف المحمولة القديمة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الصغيرة التي تبرع بها أشخاص من جميع أنحاء اليابان.

وأعادت اليابان تدوير ما يقرب من 80 ألف طن من الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية لتصنع ميداليات أولمبياد طوكيو 2020 وأولمبياد المعاقين.

وصنعت اليابان الميداليات الذهبية؛ والفضية؛ والبرونزية؛ بالكامل من 78985 طنًا من الأجهزة الإلكترونية المعاد تدويرها، بما في ذلك 6.21 مليون هاتف محمول مُعاد تدويره، وذلك وفقًا لمشروع ميدالية طوكيو 2020.

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واتضح أن الأدوات الذكية تحتوي على كل ما هو مطلوب لتصنيع الميداليات.

واستخرجت اليابان من بين ما يقرب من 80 طنًا من الأدوات المعاد تدويرها 32 كيلوجرام من الذهب؛ و 3500 كيلوجرام من الفضة؛ و 2200 كيلوجرام من البرونز (95 في المئة من النحاس؛ و 5 في المئة من الزنك).

وبدأ مشروع ميدالية طوكيو 2020 – المتضمن شركة إن تي تي دوكومو (NTT Docomo) اليابانية التي جمعت الهواتف المحمولة – عملية جمع المخلفات في الفترة ما بين شهر أبريل 2017 وشهر مارس 2019.

وجمع المشروع في هذين العامين ما يكفي من المعادن ذات الصلة لتصنيع زهاء 5 آلاف ميدالية أولمبية.

وتضمنت عملية إعادة التدوير تفكيك الأدوات وفرزها، وكذلك صهر وتكرير أجزاء معينة حتى تحولوا إلى معادن قابلة للاستخدام.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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