منصة eBay تنافس أمازون عبر خدمة لتسليم الطلبات بسرعة أكبر

أعلنت عملاقة التجارة الإلكترونية (eBay) عن نيتها إطلاق خدمة “التسليم المُدار” لتسليم الطلبات بسرعة أكبر وبتكلفة منخفضة في الولايات المتحدة خلال عام 2020.

ويعد هذا الإعلان أحدث جهد للشركة لتكون أكثر جاذبية للمتسوقين والبائعين بالإضافة إلى التنافس مع أمازون.

ولا تخطط (eBay) لإنشاء شبكة مستودعات خاصة بها مثل أمازون، بل ستستخدم بدلاً من ذلك الحجم الجماعي لبائعيها – حوالي 1.5 مليون طرد يوميًا في الولايات المتحدة – للتفاوض على خصومات مع شركاء الخدمات اللوجستية.

وتهدف المنصة من خلال ذلك للسماح لبائعيها بتخزين السلع في المستودعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بحيث يمكن تسليم المنتجات في غضون يومين أو ثلاثة أيام بأسعار تنافسية.

وتعتزم (eBay) طرح خدمة “التسليم المُدار” في عام 2020، على أن تُديرها نيابة عن البائعين من خلال منصة التكنولوجيا الخاصة بها.

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وتأمل الشركة في منافسة أمازون والحصول على نسبة أكبر من السوق، بالإضافة إلى إبعاد بائعيها عن خدمة تسليم الطلبات من أمازون.

ومن المفترض أن تكون الخدمة الجديدة أرخص من خدمة أمازون، وتتولى منصة (eBay) مسؤولية المنتجات المفقودة أو التالفة في مجال الشحن، والتي تُعد مسؤولية البائع حاليًا.

وكانت المنصة قد أجرت تجارب على الخدمة الجديدة في وقت سابق من هذا العام في الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة.

وقال ديفين ونيغ Devin Wenig، الرئيس التنفيذي للشركة: سيكون التسليم المُدار حلاً لوجستياً ذا سعر تنافسي للشركات التي تبيع سلعًا كبيرة الحجم في فئات شائعة، مثل الإلكترونيات؛ والمنزل؛ والأزياء، وتؤدي هذه الخدمة إلى تقليل عبء الشحن على البائعين بشكل كبير، مع تحسين تجربة التسوق.

ويوجد في موقع (eBay) أكثر من 180 مليون متسوق على مستوى العالم ينفقون زهاء 100 مليار دولار سنويًا على السوق، بينما ستتجاوز مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية من أمازون هذا العام 340 مليار دولار، وذلك وفقًا لشركة أبحاث السوق (EMarketer).

ويمكن للبائعين ذوي المبيعات الكبير شحن منتجاتهم إلى المواقع الرئيسية في جميع أنحاء الولايات المتحدة من خلال التسليم المُدار، مع توفير تسليم سريع لعملائهم، وإمكانية تتبع جميع الطرود، حيث يراقب المشترون مشترياتهم للحصول على تحديثات في الوقت الفعلي.

وتسعى (eBay) لمنافسة أمازون، الأمر الذي دفعها خلال السنوات الأخيرة إلى إطلاق عدد من المبادرات، مثل صناديق التغليف ذات العلامات التجارية؛ إلى جانب خدمة باشتراك للتسليم السريع تسمى (eBay Plus)، على غرار (Amazon Prime).

كما قدمت خدمة التوصيل المضمون التي تُمكن البائعين من تقديم خيار التوصيل خلال 3 أيام أو أقل للمشترين، كما استهدفت مؤخرًا حدث أمازون (Prime Day) من خلال (crash sale) الخاص بها في اليوم نفسه.