فيسبوك تدفع غرامة غير مسبوقة بسبب الخصوصية

أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) رسميًا عن تسوية بقيمة 5 مليارات دولار مع فيسبوك صباح اليوم الأربعاء، والتي تتوج تحقيقًا دام لسنوات في فضيحة كامبريدج أناليتيكا (Cambridge Analytica) وغيرها من انتهاكات الخصوصية.

وتدعي لجنة التجارة الفيدرالية أن فيسبوك قد انتهكت القانون بفشلها في حماية بيانات الأشخاص من الوقوع في أيدي شركات أخرى.

كما تزعم أن فيسبوك قد كذبت على المستخدمين بأن برنامجها للتعرف على الوجه قد تم إيقافه افتراضيًا، وانتهكت القانون من خلال عرضها للإعلانات من خلال استخدام أرقام الهواتف المقدمة لميزة أمان المصادقة الثنائية.

وتدفع فيسبوك مقابل هذه التسوية غرامة بقيمة 5 مليارات دولار، وهي ثاني أكبر غرامة يتم فرضها على الإطلاق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، إلى جانب الموافقة على سلسلة من القيود الجديدة على أعمالها.

وكجزء من الاتفاقية، يتعين على الشركة إنشاء لجنة خصوصية مستقلة في مجلس إدارتها لإزالة السيطرة المطلقة التي يتمتع بها الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج على الشركة، حسبما ذكرت لجنة التجارة الفيدرالية.

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وبصرف النظر عن الغرامة التي تقدر بمليارات الدولارات، فإن فيسبوك مطالبة بإجراء مراجعة خصوصية لكل منتج أو خدمة جديدة تُطورها، ويتعين على مارك زوكربيرج التصديق شخصيًا على امتثال الشركة لتدابير الخصوصية.

ويجب على الشركة تقديم مراجعات الخصوصية كل ثلاثة أشهر إلى الرئيس التنفيذي ومُقيم خارجي لإظهار أن إجراءاتها تعمل، وقد تعرض الشهادات الخاطئة مارك زوكربيرج إلى عقوبات مدنية أو جنائية.

كما تطلب لجنة التجارة الفيدرالية من فيسبوك الحصول على الغرض واستخدام الشهادات من التطبيقات ومطوري الجهات الخارجية الذين يرغبون في استخدام بيانات مستخدمي المنصة.

وقالت اللجنة: يفرض الأمر نظامًا للخصوصية يتضمن هيكلًا جديدًا لحوكمة الشركات، مع مساءلة الشركات والأفراد ومراقبة صارمة للامتثال، ويزيد هذا النهج بشكل كبير من احتمال توافق فيسبوك مع الأمر، إلى جانب إمكانية اكتشاف أي انحرافات وعلاجها بسرعة.

وفيما يلي تلخيص لقيود لجنة التجارة الفيدرالية الجديدة على فيسبوك: