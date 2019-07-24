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ما حقيقة العثور على طالب أردني مقتولاً في تركيا؟

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ما حقيقة العثور على طالب أردني مقتولاً في تركيا؟ ما حقيقة العثور على طالب أردني مقتولاً في تركيا؟

جى بي سي نيوز :- قالت وزارة الخارجية إن مركز عمليات الوزارة أكد بأن الطالب المتوفى في تركيا ليس أردنياً ولا يحمل جواز سفر أردني.

وجاء في بيان للوزارة  :  تلقينا عدد من الاستفسارات حول حادث وفاة طالب في شمال قبرص. في هذا الصدد يوضح مركز عمليات الوزارة بانه في الوقت الذي نأسف فيه لهذا الحادث المفجع، الا اننا نؤكد في هذا المقام بان المتوفى رحمه الله ليس اردنيا ولا يحمل جواز سفر اردني. نسأل الله الرحمة للفقيد وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

وكان النائب خليل عطية قد طالب بالوقوف على حيثيات العثور على جثة طالب عثر عليه مقتولاً في تركيا، قبل أن تنفي الوزارة أن الطالب يحمل جنسية أردنية.

وكانت السلطات التركية قد عثرت اليوم الثلاثاء، على جثمان الشاب يوسف أبو زيادة 21 عام، مقتولا داخل شقة سكنية في تركيا، بعد ثمانية أيام على اختفائه، حيث كان يدرس الهندسة المدنية في الجامعة الأمريكية بقبرص التركية ولم يتبق على تخرجه سوى أيام معدودة.

جي بي سي نيوز

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