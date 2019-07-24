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الكشف عن مضمون رسائل ناقشها عبد المهدي مع القيادة الإيرانية

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ذكر ذلك موقع "بغداد اليوم"، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أنه ناقش هناك ملفين مهمين وأوصل من خلالهما رسائل للقيادة الإيرانية هناك.

© REUTERS / Annegret Hilse

وقال الفايز، في تصريحات للموقع "عبد المهدي بحث مع القادة الإيرانيين نزع فتيل الأزمة الراهنة بين طهران وواشنطن، والعراق يؤكد الجلوس حول طاولة الحوار وحل الملفات المتنازع عليها".

وأوضح الفايز أن العراق قلق من تفاقم التوتر بين ايران وامريكا في الخليج، لكن الزيارة الأخيرة حملت الكثير من الرسائل إلى القيادات الإيرانية المعنية بخصوص هذين الملفين.

وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، أمس الثلاثاء، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني قدم تطمينات للوفد العراقي برئاسة عادل عبد المهدي حول ضمان حرية حركة الملاحة الآمنة في الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان واحترام القانون الدولي، الذي يضمن حرية الملاحة الدولية.

والتقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين 22 يوليو/ تموز، الرئيس الإيراني حسن روحاني، في العاصمة طهران، وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي أن اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة وسبل نزع فتيل الأزمة الراهنة.

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