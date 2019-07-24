صحيفة: خطأ عسكري خطير لإسرائيل داخل الأراضي السورية

في الحادث الذي وقع 28 يونيو/ حزيران، تم استدعاء طائرة حربية ردا على هدف طائر مشتبه به يقترب من المجال الجوي الإسرائيلي، في مرتفعات الجولان؛ وذلك بحسب "تايمز أوف إسرائيل".

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وخلال عملية الاعتراض، أطلق الطيار الإسرائيلي صاروخ جو- جو، الذي انفجر داخل الأراضي السورية، وقال الجيش إنه اتضح لاحقا أن الصاروخ أطلق ضد "هدف خاطئ"؛ ولم يوفر تفاصيل إضافية حول الحادث.

واعتبرت نشاطات الطيار خطأ عملياتيا خطيرا، وتم تعليق عمله، ولكن عاد للطيران بعدها.

يعد هذا العمل الإسرائيلي الخاطئ أحد الحوادث التي وقعت عند الحدود المتوترة، في الشهر الماضي. وفي الأول من يونيو/ حزيران، أطلق صاروخين من سوريا باتجاه جبل الشيخ. وردا على الهجوم الصاروخي، قصفت إسرائيل عدة أهداف عسكرية في سوريا، بحسب الصحيفة.

وفي 12 يونيو/ حزيران، أفاد الإعلام الرسمي السوري بأن إسرائيل أطلقت عدة صواريخ باتجاه جبل مجاور للحدود في الجولان. وقد شهدت الحدود المشتركة بين سوريا وإسرائيل حوادث عنف أحيانا في السنوات الأخيرة، بما يشمل غارات جوية إسرائيلية داخل سوريا، التي قلما تعلق عليها إسرائيل.

وفي بداية الحرب في سوريا، حدد الجيش الإسرائيلي عدة "خطوط حمراء"، التي تؤدي إلى الرد بغارات جوية في حال انتهاكها، تشمل أي هجوم – متعمد أم لا – ضد إسرائيل.

وتشمل الخطوط الحمراء الإسرائيلية المبادرات الإيرانية لإنشاء تواجد عسكري دائم في سوريا، ومحاولات لتحويل أسلحة متطورة إلى تنظيم "حزب الله" اللبناني.

وقد أقرت إسرائيل في السنوات الأخيرة بإجراء مئات الغارات الجوية في سوريا، ردا على انتهاك هذه "الخطوط الحمراء".