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لبحث مكافحة الإرهاب… رئيس الوزراء العراقي يستقبل وفود 6 دول أوروبية 

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القاهرة - سبوتنيك. ذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي، مساء اليوم الأربعاء "استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وفود دول الاتحاد الأوروبي، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين العراق والدول الأوروبية في ملف مكافحة الإرهاب وتبادل الآراء حول كيفية التعامل مع الأعداد الكبيرة من المعتقلين الدواعش لينالوا عقابهم العادل وفقا للقانون".

© AFP 2019 / Ahmad al-Rubaye

وتمثل الوفود الأوروبية دول فرنسا وبريطانيا وألمانيا وهولندا وبلجيكا والسويد، بحسب البيان.

وأكد عادل عبد المهدي أن "حضور هذا الوفد الكبير دليل على الاهتمام بهذه العلاقة المتنامية والرغبة بتطويرها، وأن التقارب والتفاهم بين العراق والاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تحقيق مصالحنا المشتركة وأمننا ويخدمان الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

ونقل البيان عن أعضاء الوفد وسفراء الاتحاد الأوروبي لدى بغداد "ترحيبهم بمواقف العراقية ومبادراتها وبفتح حوار بين العراق وأوروبا حول هذا الموضوع".

وأعلن العراق في ديسمبر / كانون الأول 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماه "الخلافة الإسلامية" المزعومة.

وتمكنت السلطات العراقية وقوات الجيش من اعتقال عدد كبير من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي من مناطق متفرقة من البلاد بعد الانتصار العسكري الذي حققته.

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.

SputnikNews

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