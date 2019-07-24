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القاهرة تستضيف منتدى الأعمال الروسي المصري

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عقد الوفد المصري عددًا من الاجتماعات مع المنظمين الروس لمعرض"إينوبروم"، وكذلك مع ممثلي الشركات والإدارات الروسية الذين يرغبون في المشاركة في منتدى المعرض الصناعي للأسبوع الكبير المقبل.

من المتوقع أن يصبح هذا الحدث أكبر مشروع تجاري في تاريخ العلاقات الروسية المصرية. وتم توقيع مذكرة تفاهم حول إجراء المعرض في 9 يوليو 2018 بحضور وزير الصناعة والتجارة الروسي،. المشغل الرسمي لـ"الأسبوع الصناعي الكبير": " الشركة الروسية "بزنس إيفنت".

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القاهرة ستستضيف منتدى الأعمال الروسي المصري

"تعد إفريقيا اليوم سوقًا جديدًا ضخمًا للبلدان ذات قدرة شرائية عالية وإهتمام بالتطوير التكنولوجي. وهذا هو بالضبط ما يحتاجه المصنع الصناعي الروسي. بالنسبة إلى غالبية الشركات الروسية ، يعد " الأسبوع الصناعي الكبير " أول نقطة دخول لأفريقيا ، ويمثل بالنسبة للشركات الأخرى فرصة لتعزيز المواقف التي اتخذت بالفعل. إن المنطقة أصبحت لها أفاق من الناحية الاقتصادية ولم تدرس بعد" قالت إيلينا سوفوروفا ، مديرة المعرض والمنتدى الصناعي والتكنولوجي الدولي للأسبوع الصناعي الكبير.

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