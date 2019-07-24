الأردن ينشئ أول متحف عسكري تحت الماء 

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأربعاء 24 يوليو/ تموز، مشيرة إلى أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، افتتحت المتحف العسكري، مشيرة إلى أنه يقدم لعشاق المغامرة قطعا حربية قديمة رائعة.

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وتقول السلطات الأردنية، إن الهدف من المتحف هو إظهار نوع جديد وفريد من تجارب المتاحف، مشيرة إلى أنه يظهر التفاعل بين الرياضة والبيئة والمعروضات أمام زواره.

ونقلت "بترا" عن مسؤول أردني قوله، إن وضع المعدات العسكرية بين الشعاب المرجانية، يشبه وضع تشكيل عسكري تكتيكي في ميدان المعركة، كما يشكل إضافة جديدة للمغامرة تحت الماء.

وأضاف: "يعتبر المتحف موقع جذب للغواصين والسباحين لاكتشاف المزيد من مواقع الغوص وتركهم مع تجربة فريدة من نوعها"، مشيرا إلى أنه تم تحديد موقع المتحف بعد اكثر من 30 يوما من المسح والتصوير والتخطيط لهذا المشروع.

وتابع: "أصبح الموقع جاهزا لتسكين القطع العسكرية، حيث تمكنت كوادر متنزه العقبة البحري من إغراق 19 قطعة بحرية عسكرية في سبعة أيام، مشيرا إلى أنها تشمل دبابات مختلفة الأحجام وسيارة إسعاف ورافعة عسكرية وناقلة جنود ومضاد للطائرات ومدافع وطائرات عامودية مقاتلة.

وقامت السلطات الأردنية بإغراق ثماني قطع على عمق يتراوح ما بين 15 و20 مترا، في حين توجد 11 قطعة أخرى على أعماق تتراوح بين 20 إلى 28 مترا.

وتقول الوكالة إن ذلك يسمح للزوار بالاستمتاع بمتحف العقبة العسكري تحت الماء بثلاث طرق مختلفة، أبرزها استخدام القارب الزجاجي.