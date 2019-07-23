أنصار الله: قتلى وجرحى من العسكريين السعوديين واليمنيين بقصف مدفعي قبالة جيزان

القاهرة - سبوتنيك. ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن مدفعية الجماعة شنت قصفاً على تجمعات عسكرية سعودية ويمنية شرق جبل النار التابع لمديرية حرض شمال غربي حجة قبالة قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

وأضافت أن القصف المدفعي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين واليمنيين.

إلى ذلك، استهدفت "أنصار الله" بقصف صاروخي ومدفعي، تجمعات للجيش اليمني تضم آليات غرب وشرق مديرية حيران، وشمال مثلث عاهم في مديرية حرض شمال غربي حجة.

ووفقاً لـ "المسيرة"، أوقع القصف قتلى وجرحى في صفوف العسكريين اليمنيين.