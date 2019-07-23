بسبب صدام حسين... شركة كويتية تحصل على 270 مليون دولار

وأكدت اللجنة التي يقع مقرها في جنيف "أن هذه الشريحة تزيد مبلغ التعويضات المدفوع إلى الكويت إلى 48.7 مليار دولار".

ووفقا لموقع "بغداد اليوم" خصص العراق مؤخرا نسبة 1.5 % من عائدات صادرات النفط لصندوق التعويضات والمدفوعات التي تتم مرة كل ثلاثة أشهر.

ووافقت اللجنة على طلبات 1.5 مليون طلب تعويض تقدمت بها 100 حكومة ومنظمة دولية والتي دفعت كلها إلا واحدة.

وينبع الطلب الباقي، والذي يتضمن المدفوعات الأخيرة، عن شركة البترول الوطنية.

وما زال يتعين دفع حوالي 3.7 مليار دولار من مطالبتها البالغة 14.7 مليار دولار عن خسائر إنتاج النفط والمبيعات الناتجة عن الأضرار التي لحقت بحقول النفط في البلاد.

وتعتبر لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، مسؤولة عن طلبات التعويض النابعة من غزو العراق للكويت (1990 - 1991).