شاهد : تعيينات " مباشرة " من رئاسة الوزراء والزوايدة والرقب يهاجمان رئيس ديوان الخدمة

جى بي سي نيوز - : نشب جدال ساخن بين النائبين عواد الزوايدة واحمد الرقب من جهة ، وبين رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر من جهة اخرى حول تعيينات تمت في الوزارات والمؤسسات الحكومية بطريقة مباشرة من رئاسة الوزراء و من خارج الدور المتبع في الديوان ..

الفيديو التالي يوضح حجم الحرج الذي وقع فيه الناصر بعد أن اورد الزوايدة معلومات أتبعها الرقب بتحميل رئيس الخدمة المسؤولية الكاملة عن التعيينات التي تمت واشتملت على قوائم .

وتساءل الزوايدة : من اعتصم امام الديوان عينتموه ، ومن حافظ على البلد أستبعدتموه ، وفق قوله ..

وأكد الزوايدة بأنه اتصل بوزارة الزراعة فتم اخباره بأنهم جاءتهم القوائم جاهزة من رئاسة الوزراء حسب ما ورد في تعليقه .

الناصر ، من جهته ، حاول الدفاع بقوله إنه جرت دراسات على الحالات مما أغضب الزوايدة واثار الرقب الذي خاطب الناصر بقوله : إذا كنت خالفت الدور فأنت تتحمل المسؤولية الكاملة أمام الله وأمام الوطن .. ..

شاهدوا السجال الساخن بين هذه الأطراف :

المصدر: المدينة نيوز - بتول دانو تيكا