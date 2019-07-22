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إسماعيل هنية وسط تل أبيب

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وتم تعليق الصور وسط العاصمة الإسرائيلية ضمن حملة إعلانية في مدينة تل أبيب، شملت نشر صور لقادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على طريق "أيالون" السريع وسط تل أبيب، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية".

© Sputnik . Alexander Natruskin

ومن بين الصور التي انتشرت في وسط إسرائيل، صور لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، وتظهر الصورة هنية يرتدي ملابس بحر وفي يده حقيبة ممتلئة بالأموال، وعليها تعليق بالعبرية "شكرا لك يا إسرائيل ، أنا أحبك. إسماعيل ".

والحملة الإعلانية التي بدأت اليوم الاثنين تأتي كجزء من فعاليات "مشروع النصر الإسرائيلي"، وهي هيئة إسرائيلية تعمل بتمويل من قبل اليهود الأمريكيين، وتنتقد بشكل مستمر ما تسميها "السياسات اللينة" تجاه حماس وقطاع غزة.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الصور التي تم تعليقها هذا الصباح في ثلاثة مواقع مركزية في تل أبيب؛ هي نقطة الانطلاق لسلسلة من الأنشطة في حملة مشروع "النصر الإسرائيلي".

وتأتي الحملة الإعلانية بالتزامن مع تقارير تتحدث عن زيارة قيادة من حركة حماس إلى إيران خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت حركة "حماس" اليوم الاثنين أن وفدا من قيادتها برئاسة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة وصل السبت الماضي إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت الحركة في بيان إن الوفد يضم موسى أبو مرزوق وماهر صلاح وعزت الرشق وزاهر جبارين وحسام بدران وأسامة حمدان وإسماعيل رضوان وخالد القدومي، مضيفة أنه من المقرر أن يلتقي الوفد كبار المسؤولين الإيرانيين في زيارة تستغرق عدة أيام.

SputnikNews

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