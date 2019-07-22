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الوفاق تحسم الجدل حول تبعية المقاتلة الهابطة في تونس ومزاعم "انشقاق الطيار"

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الوفاق تحسم الجدل حول تبعية المقاتلة الهابطة في تونس ومزاعم "انشقاق الطيار" الوفاق تحسم الجدل حول تبعية المقاتلة الهابطة في تونس ومزاعم "انشقاق الطيار"

وقال الناطق باسم الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو في تصريح لقناة "ليبيا الأحرار"، إن كل الطائرات الحربية التابعة لحكومة الوفاق، رابضة في قواعدها بعد تنفيذ طلعاتها القتالية، وفق قوله.

وأضاف قنونو أن الطائرة العسكرية من طراز "إل 39"، وهي تابعة للطيران الحربي التابع لحفتر، وفق قوله.

كما نفى المتحدث باسم قوات بركان الغضب مصطفى المجعي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، تبعية الطائرة لحكومة الوفاق.

من جهتها كشفت قاعدة الوطية الجوية (غرب طرابلس، وجنوب الجميل قرب الحدود التونسية)، أن الطائرة أقلعت من قاعدة براك الشاطئ الجوية (شمال سبها) التابعة للقيادة العامة قاصدة قاعدة الوطية.

وأشارت في بيان على "فيسبوك" إلى أن خللا فنيا في أجهزة الملاحة الجوية بالطائرة دفع قائدها، عقيد طيار فرج الصغير الغرياني، إلى الهبوط في تونس، مؤكدة أنه بحالة صحية جيدة.

واضطرت طائرة حربية ليبية إلى الهبوط في منطقة بين غزيل في ولاية مدنين التونسية، بعد تعرضها لعطل فني، وفق تصريحات مصدر أمني إلى وسائل إعلام تونسية. كما تداولت وسائل إعلام مزاعم تبعيتها لحكومة الوفاق وأنها هبطت بعد انشقاق الطيار ورفضه تنفيذ الأوامر.

وأصدرت وزارة الدفاع التونسية بيانا قالت فيه أنه "تم صباح اليوم الاثنين في حدود الساعة السابعة والنصف التفطن إلى اختراق طائرة ليبية المجال الجوي التونسي بمنطقة بني غزال من محافظة مدنين جنوبي تونس".

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم تفعيل منظومة الأهبة العمليّاتية لاعتراضها والتعرف عليها، غير أن هذه الطائرة اضطرت للهبوط بمنطقة الجرف الأحمر بمدنين قبل الوصول إليها".

وقد تدخلت طائرة عسكرية تونسية على عين المكان وتبيّن أن هذه الطائرة عسكرية ليبية من نوع L39 يقودها ضابط طيار برتبة عقيد الّذي أفاد في أولى تصريحاته أنه اضطر للهبوط بالتراب التونسي جراء عطب.

وقد أجريت الأبحاث الأولية بمنطقة الحرس الوطني بمحافظة مدنين فيما سيتواصل البحث في الموضوع من قبل السلط القضائية العسكرية بحكم طبيعة الطائرة.

وأشارت مصادر محلية في وقت سابق من اليوم إلى أن قوات الأمن طوقت المكان بعد وصول الوحدات الأمنية لمعاينة الوضع، لافتة إلى أنها اعتقلت قائد الطائرة.

 

SputnikNews

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