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لحظة إعلان تخرج طلاب المعاهد والكليات العسكرية

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8 الصبح - عودة الرحلات البريطانية إلي القاهرة

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8 الصبح - رسمياً ..كهربا لاعباً في صفوف أفيش البرتغالي