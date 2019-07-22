إصابة 4 مدنيين بجروح بينهم طفل جراء اعتداءات إرهابية على السقيلبية السورية

واعتدت المجموعات الإرهابية المنتشرة في بلدتي الهبيط بريف إدلب الجنوبي وكفرزيتا بريف حماة الشمالي ظهر اليوم بالقذائف الصاروخية على منازل الأهالي في مدينة السقيلبية ما تسبب بإصابة أربعة مدنيين بينهم طفل بجروح متفاوتة الخطورة ووقوع دمار في المنازل والمحال التجارية، كما نقلت وكالة "سانا".

وأعلن مصدر طبي في مشفى السقيلبية وصول أربع حالات لمدنيين بينهم طفل أصيبوا بجروح جراء تعرضهم لشظايا القذائف حيث تم إجراء الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم لهم.

وردت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة بريف حماة على اعتداءات الإرهابيين ودمرت لهم عددا من منصات إطلاق الصواريخ في بلدتي الهبيط وكفرزيتا وقضت على عدد منهم.