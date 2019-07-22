أخبار عاجلة

أسعار النفط ترتفع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية -
سمكة قرش تفزع السياح بانقضاضها على ما اصطادوه -
مدفوعات واتساب قادمة إلى الهند قريبًا لمواجهة جوجل باي -
3 طرق للعثور على هاتفك المفقود باستخدام Amazon Echo -
5 تطبيقات تساعد الشباب على توفير المال -
سامسونج تعيد جدولة إطلاق جالاكسي فولد إلى سبتمبر -
إنتل تؤكد استحواذ آبل على قطاع المودم مقابل مليار دولار -
آبل تتوقع تحقيق iPhone 11 مبيعات مرتفعة مثل iPhone XS -
ألفابت تعلن عن إيرادات فصلية بقيمة 38.9 مليار دولار -
صفقة اليوم.. خصم 98% على حزمة Six Sigma لاحتراف إدارة المشاريع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

بيمكو: الولايات المتحدة ستفوز في الحرب الباردة للعملات

Google+ Print
بيمكو: الولايات المتحدة ستفوز في الحرب الباردة للعملات بيمكو: الولايات المتحدة ستفوز في الحرب الباردة للعملات

مباشر: ترى شركة بيمكو للاستثمارات العالمية أن الولايات المتحدة من المرجح أن تخرج فائزة في الحرب الباردة للعملات.

وقال مستشار الاقتصاد العالمي بالشركة "يواكيم فيلس" في تصريحات مع "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الإثنين، إنه إذا كان هناك فائزاً في هذه الحرب الباردة للعملات فإنها ستكون الولايات المتحدة.

وأرجع رؤيته إلى أن الدولار الأمريكي من المرجح بشدة أن يتعرض للضعف أكثر من الزيادة من مستوياته الحالية.

وبحلول الساعة 10:36 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 97.163، مع صعود بنحو 1.06 بالمائة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.

وأشار فيلس إلى أن الحرب الباردة على جبهة العملات تشير إلى صراع لا يدور حول تدخل البنك المركزي المباشر في أسواق الصرف الأجنبي لكن عن طريق خفض معدلات الفائدة ومعدلات الفائدة السالبة (مثل تلك الموجودة في أوروبا واليابان) وبرنامج التيسير الكمي والسيطرة على منحنى العائد.

وأضاف أنه في حالة الولايات المتحدة فإن تغريدات الرئيس تمثل كذلك عاملاً في هذه المسألة.

وأشار إلى أنه في أوائل عام 2017، بعد انتخابه بفترة وجيزة، تحدث الرئيس الأمريكي دونالد إلى وزير الخزانة ستيفين منوشين بشأن الحاجة للدولار الضعيف وبالتبعية أنهت الورقة الخضراء العام بأكمله بالهبوط.

وتابع: من المحتمل أن الإدارة الأمريكية لديها السلطة في حرب العملات تلك.

وأوضح فيلس أن الحرب الباردة للعملات تشتعل مع الإشارة إلى أنه من المرجح أن يخفض الفيدرالي الأمريكي وبنك اليابان معدلات الفائدة قريباً.

وذكر أنه من الواضح أننا نعود لوضع حيث يرغب الجميع في عملة أضعف فيما لا يريد أحد ولا أيّ بنك مركزي حقاً عملة أقوى، وهذا هو السبب في أنها حرب باردة للعملات.

وتساءل فيلس عما إذا كان الفيدرالي سيقوم بخفض الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو/تموز ثم 25 نقطة أساس أخرى في اجتماع سبتمبر/أيلول أم أنه يجب أن ينفذ الخفض مرة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وتابع: "اعتقد أن هناك فرصة (50 مقابل 50) على الأقل أن صناع السياسة بالولايات المتحدة قرروا إتباع موقف أكثر حسماً قليلاً.

وكان المستثمرون قلصوا توقعاتهم بشكل كبير بشأن خفض معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل بعد تقارير تفيد بأن الخفض سيكون 25 نقطة أساس.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير:مستشارو ترامب يطالبوه بتجنب النزاع التجاري وانتقاد باول قبل الانتخابات

تقرير:مستشارو ترامب يطالبوه بتجنب النزاع التجاري وانتقاد باول قبل الانتخابات

تنحي حاكم بورتوريكو بعد أيام من هجوم ترامب

تنحي حاكم بورتوريكو بعد أيام من هجوم ترامب

الأخبار - ترامب يستخدم الفيتو ضد ثلاث قرارات من الكونغرس يضرون بالعلاقات مع السعودوية والامارات

الأخبار - ترامب يستخدم الفيتو ضد ثلاث قرارات من الكونغرس يضرون بالعلاقات مع السعودوية والامارات

شهادة مولر.. ترامب بين الإدانة والبراءة

شهادة مولر.. ترامب بين الإدانة والبراءة