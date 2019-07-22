فيديو..أهم النصائح من "البنوك السعودية" للتسوق الالكتروني

الرياض- مباشر: قد تكون عمليات التسوق عبر الإنترنت غير آمنة في بعض الأحيان، حيث يمكن أن تتعرّض بيانات البطاقة للسرقة ويقع حاملها ضحية لعملية احتيال إلكتروني.

ويقدم موقع "البنوك السعودية" بعض النصائح عن كيفية إتمام عملية التسوق عبر الإنترنت بشكل آمن وحماية بيانات البطاقة المصرفية من عمليات الاحتيال الإلكتروني.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أتاحت خدمة الدفع والشراء عبر شبكة الإنترنت باستخدام بطاقة الصرف الآلي "مدى".

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة حجم التجارة الإلكترونية في المملكة، وزيادة عدد البطاقات المصرفية المستخدمة.

وأقر مجلس الوزراء السعودي في يوليو الجاري نظام التجارة الإلكترونية، في ظل تنامي هذا النوع من المعاملات.

وأكد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي أن سوق التجارة الإلكترونية من سلع وخدمات في المملكة يصل إلى 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار).

ويشمل النظام يشمل 26 مادة "توفر الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال، بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق الإلكتروني معا".

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