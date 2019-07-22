تضم متاجر التطبيقات – جوجل بلاي، وآب ستور – تحت اسم المُطور (Google LLC)؛ ما يقرب من 100 تطبيق قامت شركة جوجل بتطويرها، وكلها تساعدك على أداء الكثير من المهام بسهولة، فما لا يعرفه الكثيرون أن جوجل لديها الكثير من التطبيقات المفيدة، بخلاف التطبيقات الشهيرة التي نستخدمها بشكل يومي مثل: جيميل، وخرائط جوجل، وجوجل درايف.

فيما يلي 5 تطبيقات مفيدة من جوجل لا يعرفها الكثيرون:

1- تطبيق Measure:

يعتبر تطبيق Measure خيارًا مثاليًا عندما تحتاج إلى الحصول على قياس سريع لجسم مادي في منزلك أو مكتبك، فكل ما عليك فعله هو توجيه كاميرا هاتفك على أي جسم مادي من حولك وخلال ثوانٍ سيساعدك التطبيق على سحب أداة افتراضية على الصورة والحصول على قياسات حقيقية من أي جانب من جوانبها.

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يمكن للتطبيق أن يتعامل مع الوحدات المترية، ويمكنه أيضًا تقدير الارتفاع مع المسافة، ولكن يجب أن يدعم هاتفك منصة الواقع المعزز ARCore من جوجل لكي يعمل التطبيق.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولكنه غير متوفر حاليًا لمستخدمي أجهزة (آي أو إس).

2- تطبيق PhotoScan:

يتيح لك تطبيق PhotoScan مسح صورك المطبوعة خلال ثوانِِ من خلال كاميرا هاتفك، ومن ثم حفظها كملفات رقمية يمكن إجراء العديد من عمليات التحرير لها باستخدام الفلاتر، وأدوات التحرير المتقدمة.

يرشدك PhotoScan خلال عملية المسح إلى الزوايا المتعددة التي يمكن من خلالها التقاط الصورة المطبوعة، كما يمكنك أيضًا إجراء عملية نسخ احتياطي لصور PhotoScan باستخدام تطبيق صور جوجل لتنظيمها وتسهيل إمكانية البحث عنها فيما بعد.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آي أو إس على آب ستور.

3- تطبيق Files:

يتيح لك تطبيق إدارة الملفات Files البحث عن الملفات بشكل أسرع، وذلك من خلال واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام.

كما يتيح لك نسخ الملفات احتياطيًا إلى السحابة لتوفير سعة التخزين على هاتفك، ويدعم أيضًا نظام مدمج لمشاركة الملفات لاسلكيًا مع هواتف أندرويد الأخرى بسرعة وبدون استخدام البيانات.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولكنه غير متوفر حاليًا لمستخدمي أجهزة (آي أو إس).

4- تطبيق Datally:

يتيح لك تطبيق Datally الحفاظ على بيانات الجوال، وإدارتها، ومشاركتها، وذلك عن طريق حظر استهلاك البيانات من قِبل التطبيقات التي تعمل في الخلفية والإشعارات غير المرغوب فيها.

يمكنك تعيين حد أقصى يومي لمقدار البيانات التي يمكنك استخدامها، وكذلك حظر استهلاك البيانات في الخلفية لبعض التطبيقات، والسماح للآخرين، أو إيقاف تشغيل بيانات الجوال تلقائيًا في الليل.

يتيح لك هذا التطبيق أيضًا مشاركة بيانات الجوال مع الأصدقاء والعائلة من خلال ميزة TRACK HOTSPOT التي تتيح تعيين حد لكمية البيانات التي يمكن لأصدقائك استخدامها من نقطة الاتصال الخاصة بك.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولكنه غير متوفر حاليًا لمستخدمي أجهزة (آي أو إس).

5- تطبيق Google Arts & Culture:

تطبيق Google Arts & Culture من تطبيقات الواقع الافتراضي التي تتيح لك استكشاف المتنزهات والمعالم، والمخطوطات، والأعمال الفنية، وحتى القيام بجولات افتراضية للمتاحف بأكملها مباشرةً من هاتفك، حيث تعاونت جوجل مع أكثر من 1200 متحف ومعرض ومؤسسة دولية من 70 دولة لإتاحة معارضها للجميع عبر الإنترنت.

يتيح لك التطبيق استكشاف الأعمال الفنية عن طريق تصنيفها حسب اللون، أو الفترة الزمنية، وكذلك حفظ الأعمال الفنية المفضلة لديك ومشاركتها مع الأصدقاء.

التطبيق متاح مجانًا لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آي أو إس على آب ستور.