هجوم يستهدف خطا للغاز يتبع النظام السوري ويعطله

جي بي سي نيوز :- استهدف هجوم ، الأحد، خطا للغاز يتبع النظام السوري في ريف حمص الشرقي، وتسبب بتعطيله وخروجه عن الخدمة، في ضربة تستهدف مناطق النظام النفطية، لا سيما أن هذا الخط ينقل 2.5 مليون متر مكعب يوميا.

جاء ذلك وفق ما أفادت به وكالة أنباء النظام السوري الرسمية "سانا"، بأن خط الغاز الذي يربط بين حقل "الشاعر" ومعمل "إيبلا" للغاز في ريف حمص الشرقي، ومنه إلى محطات توليد الكهرباء، تعرض لهجوم، دون أن تحدد مسؤوليته.

ولفتت الوكالة إلى أن هذه المنطقة القريبة من مناطق البادية السورية ينشط فيها "فلول من إرهابيي داعش، الذين يحاولون الاعتداء على التجمعات السكنية والمنشآت الحيوية والنقاط العسكرية باستمرار",وفق عربي 21.

وأضافت أن قوات النظام السوري تقوم بملاحقة فلول تنظيم الدولة لتأمين البادية.