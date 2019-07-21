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قطر تعلق على أحداث مضيق هرمز وتطلب "مخرج سلمي"

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قطر تعلق على أحداث مضيق هرمز وتطلب "مخرج سلمي" قطر تعلق على أحداث مضيق هرمز وتطلب "مخرج سلمي"

وقالت وزارة الخارجية القطرية، إن قطر تتابع بحذر التطورات الأخيرة في مضيف هرمز وما سبقها من أحداث بشأن الملاحة البحرية، حسب الموقع الرسمي للوزارة.

وتابع بيان الخارجية القطرية أن قطر تتابع الأحداث التي تمس خطوط الملاحة البحرية الإقليمية والدولية، وتؤكد على ضرورة احتواء هذه الأحداث بشكل عاجل.

وأضاف البيان أنه "في الوقت الذي نعبر فيه عن قلقنا فإن دولة قطر تطالب جميع الأطراف بممارسة ضبط النفس والعمل على إيجاد مخرج سلمي لهذه الأحداث".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الأول، "مصادرة" ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن الناقلة "ستينا إمبيرو" لم تلتزم بقوانين الملاحة، كما أكد مسؤولين إيرانيين أن طاقم الناقلة المكون من 23 فردا سيخضعون للتحقيق.

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