تفاصيل المحادثات الأردنية المغربية

جى بي سي نيوز :- أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المملكة المغربية الشقيقة ناصر بوريطة، اليوم السبت، محادثات موسعة لتنفيذ مخرجات القمة التي عقدها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه جلالة الملك محمد السادس، في آذار الماضي، عبر عملية مؤسساتية ترتقي بالتعاون والتنسيق إلى المستويات التي تعكس فعلياً العلاقات الاستراتيجية الأخوية بين المملكتين.

واتفق الوزيران خلال ترؤسهما أعمال الاجتماع الأول للجنة التشاور السياسي في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على إعداد خريطة طريق مفصلة لترجمة مخرجات القمة لتعاون أوسع في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية بالإضافة إلى مأسسة التنسيق في المحافل الدولية خدمة للقضايا الثنائية والعربية المشتركة.

وسيواصل فريقا عمل من الوزارتين اجتماعاتهما غداً لإنجاز برنامج شامل لتحقيق إنجازات واضحة تعزز التعاون في قطاعات محددة تثمر نتائج ملموسة في أسرع وقت ممكن.

كما ستوفر الوزارتان بالتعاون مع الوزارات المعنية الدعم اللازم لعقد منتدى للقطاع الخاص والذي بدأت الإعدادات له بعد زيارة جلالة الملك إلى المغرب حيث زار وفد اقتصادي مغربي المملكة شهر نيسان الماضي ستتبعه زيارة من وفد أردني مماثل قبل عقد المنتدى في عمان في شهر أيلول المقبل.

كما بحث الوزيران الخطوات التي اتخذت لبدء مركز التأهيل المهني تحديداً في القطاع السياحي، الذي أعلن جلالة الملك محمد السادس أنه سيقام في الأردن خلال زيارة الملك للمغرب إذ تم تخصيص قطعة أرض لإقامة المركز. وبحث الصفدي وبوريطة تعزيز التعاون والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية، خصوصاً القضية الفلسطينية التي تمثل القضية الأولى، وفِي جهود حماية القدس ومقدساتها تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، كما أكد صاحبا الجلالة في البيان الذي صدر عن القمة في آذار الماضي.

وشدد الصفدي وبوريطة على أن وزارتي الخارجية ستعملان بشكل مكثف لمأسسة التعاون وترجمته لمخرجات عملية تعكس متانة العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية بينهما.

ووقع الصفدي وبوريطة خلال الزيارة التي رافق الوزير المغربي فيها وفد هو الأكبر في زيارات وزير الخارجية على مذكرتي تفاهم للتشاور السياسي، والتعاون بين المعهد الدبلوماسي والأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، وكذلك اتفاقية بخصوص التعاون في المجال العسكري والتقني بين البلدين الشقيقين.

وفِي تصريحات صحفية مشتركة، رحب الصفدي بنظيره المغربي والوفد الذي يرافقه في جلسة المشاورات السياسية الأولى التي كانت محادثاتها منصبة على سبل تنفيذ مخرجات القمة الأردنية المغربية.

وقال الصفدي أثمرت القمة التي عقدها صاحبا الجلالة نتائج مهمة جداً تستهدف البناء على العلاقات التاريخية الأخوية التي تجمع البلدين إذ أعلن جلالتاهما أن العلاقات بين الأردن والمغرب استراتيجية "ومن هنا كان لا بد علينا أن نبحث السبل التي تمكننا من اتخاذ خطوات للارتقاء بالتعاون الثنائي بناء على الأرضية الصلبة التي كرستها قيادتا المملكتين".

ولفت الصفدي إلى استقبال سمو نائب جلالة الملك الأمير فيصل بن الحسين للوزير بوريطة، حيث أكد اللقاء على تاريخية العلاقة الأردنية المغربية، وعلى رحابة الآفاق المستقبلية لهذه العلاقة بتوجيهات صاحبي الجلالة.

وزاد الصفدي "بحثنا القضايا الثنائية التي يمكن أن تترجم هذه الإرادة إلى فعل عملي ملموس. وفي المجال الاقتصادي بحثنا كيفية زيادة التعاون الاقتصادي، وكان هنالك وفد من المغرب الشقيق زار الأردن في شهر نيسان الماضي أيضا بناءً على مخرجات القمة حيث يبحث القطاع الخاص الآن عقد ملتقى لرجال الأعمال الأردنيين والمغربيين في المملكة إن شاء الله قبل نهاية العام".

وأشار الصفدي إلى مبادرة جلالة الملك محمد السادس إنشاء مركز للتأهيل المهني في الاْردن، موضحاً أنه "بحثنا اليوم كيفية ترجمة هذه المبادرة الكريمة إلى إنجاز ملموس، حيث تم تخصيص قطعة أرض في الأردن من أجل إنشاء هذا المعهد وإخواننا في المغرب حريصون على أن يبدأ العمل بذلك بشكل سريع".

وقال إن المباحثات شملت أيضاً المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية، مضيفاً أن فريقي العمل من الوزارتين سيتابعان الاجتماعات غداً من أجل وضع خريطة طريق تحدد بشكل واضح نقاط العمل ومواقيت زمنية لإنجازها.