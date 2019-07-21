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حاملا رسالة من الملك سلمان... البرهان يستقبل السفير السعودي

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حاملا رسالة من الملك سلمان... البرهان يستقبل السفير السعودي حاملا رسالة من الملك سلمان... البرهان يستقبل السفير السعودي

ووفقا لوكالة أنباء السودان، أوضح السفير السعودي أنه أطلع رئيس المجلس العسكري على "مكرمة" من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتتمثل المكرمة في استضافة ألف حاج سوداني على نفقة الملك سلمان الخاصة، 500 منها للأنظمة الدفاعية، وأسر شهداء المشاركين في التحالف العربي و500 أخرى لأسر شهداء الحراك السياسي والإدارات الأهلية وأهل الفكر والإعلام والشخصيات السودانية في جميع القطاعات.

وأوضح السفير السعودي أن المكرمة تأتي في إطار دعم المملكة العربية للسودان، ووقوفها مع الشعب السوداني "في السراء والضراء".

وكان نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو قد استقبل اليوم وفي ذات السياق السفير السعودي علي بن حسن جعفر.

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