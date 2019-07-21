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السودان... البرهان يلتقي سياسين ويتحدث عن "الاقصاء السياسي"

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بدأ رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان مشاوراته مع سياسي السودان حول الوثيقة الدستورية.

والتقى البرهان بالقصر الجمهوري، وفد من الحزب الاتحادي الديمقراطي في إطار التشاور السياسي حول الوضع الراهن بالبلاد "ورؤية الجبهة حول الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه مؤخرا والتفاوض حول الوثيقة الدستورية"، حسب وكالة أنباء السودان.

أوضحت إشراقة محمود، رئيسة وفد الحزب الاتحادي الديمقراطي - في تصريح صحفي - أن اللقاء يأتي في إطار التشاور السياسي حول الوضع الراهن بالبلاد ورؤيتهم لما تم توقيعه بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وقالت إشراقة إن "الجبهة ترى أن يكون مسار التفاوض حول الوثيقة الدستورية شاملا لكل القوى السياسية من أجل خلق إجماع وتراض وطني؛ لأن الوثيقة تشمل قضايا الدستور المؤقت لإدارة البلاد".

وأضافت رئيس الهيئة القيادية للحزب الاتحادي الديمقراطي أنه من الضروري الالتزام بأن يكون مجلس الوزراء من تكنوقراط مستقلين دون أي محاصصة سياسية.

 وقالت إن رئيس المجلس العسكري طمأننا بأن المرحلة القادمة لن يكون فيها إقصاء لقوى سياسية من أجل التراضي الوطني بين كافة أبناء السودان، وأضافت أن الجبهة سلمت تصورها لرئيس المجلس حول كل مايلي قضايا الحكم في خارطة الطريق.

SputnikNews

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