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وفاة مواطن أردني في واشنطن وآخر في جدة

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وفاة مواطن أردني في واشنطن وآخر في جدة وفاة مواطن أردني في واشنطن وآخر في جدة

جى بي سي نيوز  :- قال مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان سلمان القضاة، إن السفارة الأردنية في واشنطن تتابع حادث السير الذي أسفر عن وفاة مواطن أردني مقيم في ولاية انديانا الامريكية.

وأوضح أن مركز العمليات بالتنسيق مع السفارة قد باشر بإجراءات نقل الجثمان الى الأردن بناء على طلب ذويه.

وبتابع مركز العمليات أيضا، حادثاً آخر أسفر عن وفاة لمواطن أردني يعمل سائق شاحنة، حيث وافته المنية إثر حادث بالقرب من مدينة جدة بالمملكة العربية .

وأوضح أن الوزارة باشرت بإجراءات دفن المتوفى هناك بناء على طلب ذويه.

وأكد القضاة بان السفارة الأردنية في واشنطن والقنصلية العامة في جدة تتابعان التحقيقات بالحادثين المؤسفين مع السلطات المعنية في الولايات المتحدة الامريكية و المملكة العربية السعودية وذلك للوقوف على تفاصيل الحادثين.

وأعرب القضاة، في البيان، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذويهما سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بمغفرته ورضوانه ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

جي بي سي نيوز

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