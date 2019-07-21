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ظهور جديد لأسماء الأسد (صور)

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ظهور جديد لأسماء الأسد (صور) ظهور جديد لأسماء الأسد (صور)

ذكرت صفحة "رئاسة الجمهورية العربية السورية" على موقع "الفيسبوك" أن السيدة أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد استقبلت الطلاب الحاصلين على المرتبة الأولى في الفروع الستة لشهادة التعليم الثانوي على مستوى سورية للعام 2019 في سوريا برفقة عائلاتهم.

وقالت الصفحة: "تهنئة قلبية لكل الطلاب المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي لهذا العام.. والذين رسموا بجدهم ومثابرتهم الخطوة الأولى في طريق مستقبل مشرق لهم ولوطنهم .. ليؤكدوا للعالم كله أن النور في سورية أبقى، وأن الظلام سيندحر من أرض أثبت أهلها جدارتهم بالحياة عليها حين تسلحوا بالعلم والعمل واسترخصوا لأجلها كل غال.."

وتابعت: "في موعد معهم يتجدد سنوياً .. السيدة أسماء الأسد تستقبل اليوم الطلاب الحاصلين على المرتبة الأولى في الفروع الستة لشهادة التعليم الثانوي على مستوى سورية للعام 2019 برفقة عائلاتهم".

SputnikNews

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