أخبار عاجلة

شاهد : تعيينات " مباشرة " من رئاسة الوزراء والزوايدة والرقب يهاجمان رئيس ديوان الخدمة -
الأردن : نجحنا في استقطاب سياح لإقامة حفلات زفافهم في البحر الميت -
مغادرة الفوج الأول من الحجاج الأردنيين 30 الحالي -
مايكروسوفت تدفع 25 مليون دولار لتسوية تحقيقات أمريكية -
بمشاركة إماراتية.. إنطلاق التدريب البحري المصري الأمريكي المشترك -
مقتل عناصر من "أنصار الله" بغارات للتحالف شمال الضالع -
موسكو تنفي مشاركة قوات روسية برية بعمليات إدلب -
مقتل 7 مدنيين وإصابة آخرين بقذائف صاروخية على أحياء سكنية بحلب -
تجمع المهنيين السودانيين: مشاورات أديس أبابا ليست للمحاصصات -
أكلة بيتي مع مروة الشافعي الحلقة الكاملة يوم 22 يوليو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

لجنة التحقيق الخاصة بفض الاعتصام في السودان تسلم النائب العام نتائج التحريات

Google+ Print

الخرطوم- سبوتنيك وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة السودانية، لوكالة "سبوتنيك"، إن "لجنة التحقيق المستقلة الخاصة بفض ساحة الاعتصام بالعاصمة الخرطوم، تسلم النائب العام المكلف عبد الله أحمد عبد الله، نتائج التحريات حول المتورطين في تلك الأحداث التي راح ضحيتها عشرات القتلي والجرحى من المعتصمين في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي".

© REUTERS / STRINGER

يذكر أن النائب العام السابق، الوليد سيد أحمد، أنشأ  لجنة تحقيق تتكون من رؤساء نيابات للتحقيق بأحداث فض اعتصام قوى إعلان الحرية والتغييرأمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي.

وكانت آخر إحصاءات لَوزارة الصحة السودانية قد أشارت إلى أن عدد القتلى في فض الاعتصام بلغ 61، بينما تؤكد اللجنة المركزية للأطباء السودانيين أن عدد القتلى وصل إلى 128 من الشباب المعتصمين.

ويدير مجلس عسكري انتقالي شؤون السودان منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من أبريل / نيسان الماضي إثر احتجاجات شعبية واسعة، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين.

واتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات ضد المجلس، بعد وساطة أثيوبية وأفريقية، على ترؤس مجلس سيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف الأخيرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.

وكان المجلس العسكري، أعلن تشكيل لجنته الخاصة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام، مؤكدا أن خطة المجلس كانت تتمثل في تطهير منطقة كولومبيا باعتبارها بؤرة إجرامية،  وأكد المجلس أن المسؤولين عن فض الاعتصام قد تم تحديدهم، متعهدا بمحاسبتهم.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مقتل عناصر من "أنصار الله" بغارات للتحالف شمال الضالع

مقتل عناصر من "أنصار الله" بغارات للتحالف شمال الضالع

مقتل 7 مدنيين وإصابة آخرين بقذائف صاروخية على أحياء سكنية بحلب

مقتل 7 مدنيين وإصابة آخرين بقذائف صاروخية على أحياء سكنية بحلب

تجمع المهنيين السودانيين: مشاورات أديس أبابا ليست للمحاصصات

تجمع المهنيين السودانيين: مشاورات أديس أبابا ليست للمحاصصات

خارجية البحرين تدين هدم إسرائيل منازل مواطنين فلسطينيين في القدس

خارجية البحرين تدين هدم إسرائيل منازل مواطنين فلسطينيين في القدس