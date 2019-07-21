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محمد بن زايد يصل بكين في زيارة رسمية

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وذكرت قناة "سكاي نيوز" أن الشيخ محمد بن زايد سيبحث مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وكبار القادة والمسؤولين في بكين، تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة أمن الملاحة والخليج.

© AP Photo / KAMRAN JEBREILI

وشهدت العلاقة بين الدولتين زخما كبيرا في أكثر من مجال خلال السنوات الأخيرة، حيث تم توقيع العشرات من اتفاقيات الشراكة على المستوى الاقتصادي والثقافي والسياسي، بحسب "سكاي نيوز".

وتأتي الزيارة بعد عام من زيارة الرئيس الصيني إلى الإمارات، و4 سنوات من آخر زيارة لولي عهد أبو ظبي إلى الصين.

يذكر أن هذه هي الزيارة الرابعة للشيخ محمد بن زايد إلى الصين، التي تحتفل حاليا بمرور 70 عاما على نهضتها الحديثة، تزامنا مع مرور 35 عاما على بدء العلاقات الرسمية مع الإمارات.

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