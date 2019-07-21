مسلحون يهددون موظفي الرقابة على الأغذية والأدوية في طرابلس

بنغازي – سبوتنيك. وقال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، خلال بيان صحفي عبر صفحته "فيسبوك" إن "تهديدات بالقتل وإلقاء القبض والخطف تطال موظفي الإدارة العامة بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا من قبل مجهولين بعد خطف الدكتور على الصيد منصور الورفلي واقتياده لجهة غير معلومة و تردد بعض المسلحين على الإدارة العامة و تواجد سيارات معتمة تتجول في محيط مبنى إدارة المركز".

وأضاف البيان أن " العمل بمركز الإدارة العامة للرقابة على الأغذية و الأدوية تم تعليقه، فضلا عن إغلاقه لحماية الموظفين".

وحملت الإدارة العامة للرقابة على الأغذية والأدوية، في البيان، المجلس الرئاسي و وزارة الداخلية المسؤولية التامة، فضلا عن مطالبتهم بضرورة التدخل لحماية هذا المرفق الهام.

وكشف البيان أن "سبب حملة الاعتقالات والتهديدات التي طالت الموظفين تعود لوجود شحنات من اللحوم الفاسدة والمواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك و كذلك أدوية منتهية الصلاحية موقوفة في الموانئ على وشك دخولها للبلاد".