أخبار عاجلة

مايكروسوفت تدفع 25 مليون دولار لتسوية تحقيقات أمريكية -
بمشاركة إماراتية.. إنطلاق التدريب البحري المصري الأمريكي المشترك -
مقتل عناصر من "أنصار الله" بغارات للتحالف شمال الضالع -
موسكو تنفي مشاركة قوات روسية برية بعمليات إدلب -
مقتل 7 مدنيين وإصابة آخرين بقذائف صاروخية على أحياء سكنية بحلب -
تجمع المهنيين السودانيين: مشاورات أديس أبابا ليست للمحاصصات -
أكلة بيتي مع مروة الشافعي الحلقة الكاملة يوم 22 يوليو -
الصين المستفيد الوحيد من الحرب التجارية بين اليابان وكوريا الجنوبية -
خارجية البحرين تدين هدم إسرائيل منازل مواطنين فلسطينيين في القدس -
انتظرونا الجمعة 2 أغسطس 2019.. الجولة الثالثة من بطولة REV IT UP Speed Test 2019 على أون سبورت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

النيابة السودانية تصدر بيانا بشأن فض اعتصام القيادة العامة  

Google+ Print

الخرطوم - سبوتنيك. وقال مصدر بالنيابة العامة، اليوم السبت، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن لجنة التحقيق التي تجري تحرياتها حول فض الاعتصام، التي حصلت في الثالث من يونيو/ حزيران الماضي، سوف تسلم نتائجها، غد الأحد، للنائب العام المكلف، عبد الله أحمد عبد الله.

© AFP 2019 / HAITHAM EL-TABEI

وأضاف المصدر: "لجنة التحقيق قد تسلمت مقاطع خاصة بفض الاعتصام إلي جانب التحريات مع قرابة العشرين من الشهود".

يذكر أن النائب العام السابق، الوليد سيد أحمد، أنشأ  لجنة تحقيق تتكون من رؤساء نيابات للتحقيق بأحداث فض اعتصام قوى إعلان الحرية والتغيير أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو / حزيران الماضي.

وكانت آخر إحصاءات لَوزارة الصحة السودانية قد أشارت إلى أن عدد القتلى في فض الاعتصام بلغ 61، بينما تؤكد اللجنة المركزية للأطباء السودانيين أن عدد القتلى وصل إلى 128 من الشباب المعتصمين.

ويدير مجلس عسكري انتقالي شؤون السودان منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في الحادي عشر من أبريل / نيسان الماضي إثر احتجاجات شعبية واسعة، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس للمطالبة بنقل السلطة للمدنيين.

واتفق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات ضد المجلس، بعد وساطة أثيوبية وأفريقية، على ترؤس مجلس سيادي بالتناوب ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف الأخيرة، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.

وكان المجلس العسكري، أعلن تشكيل لجنته الخاصة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام، مؤكدا أن خطة المجلس كانت تتمثل في تطهير منطقة كولومبيا باعتبارها بؤرة إجرامية،  وأكد المجلس أن المسؤولين عن فض الاعتصام قد تم تحديدهم، متعهدا بمحاسبتهم.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
فيديو جديد لناقلة النفط البريطانية المحتجزة

فيديو جديد لناقلة النفط البريطانية المحتجزة

إيران تنشر فيديو لأفراد طاقم ناقلة النفط البريطانية المحتجزة

إيران تنشر فيديو لأفراد طاقم ناقلة النفط البريطانية المحتجزة

"شارع الأكل" في دمشق... مهرجان سنوي يجمع الطباخين بـ"الأكيلة" (فيديو+صور)

"شارع الأكل" في دمشق... مهرجان سنوي يجمع الطباخين بـ"الأكيلة" (فيديو+صور)

فيديو..أهم النصائح من "البنوك السعودية" للتسوق الالكتروني

فيديو..أهم النصائح من "البنوك السعودية" للتسوق الالكتروني