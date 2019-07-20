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الإمارات تسعى لزراعة نخيل على المريخ

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© AP Photo / Uncredited

وسيتم نقل البذور إلى محطة الفضاء الدولية على متن سفينة الشحن "دراغون"، والتي من المقرر إطلاقها من رأس كانافيرال (المركز الرئيسي للأنشطة الفضائية للولايات المتحدة) يوم الأربعاء المقبل.

وفقًا لمركز الفضاء محمد بن راشد، يهدف المشروع إلى دراسة قدرة البذور على امتصاص في ظروف انعدام الوزن، بالإضافة إلى تقييم إمكانات زراعة أشجار النخيل عند انتقال الإنسان إلى المريخ، حيث ستقضي البذور شهرين في الفضاء وبعد ذلك سيتم زرعها على الأرض، وفق موقع "The National".

وأعلنت الإمارات، في وقت سابق، عن عزمها بناء مستوطنة بشرية على سطح المريخ بحلول عام 2117. ويتم الآن بناء مدينة علمية في دبي "Mars Scientific City"، حيث سيتم إعادة تهيئة الظروف القريبة من ظروف المريخ.

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