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محمد بن سلمان يدعم الأندية والرياضيين بـ 2.5 مليار ريال 

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محمد بن سلمان يدعم الأندية والرياضيين بـ 2.5 مليار ريال  محمد بن سلمان يدعم الأندية والرياضيين بـ 2.5 مليار ريال 

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للهيئة العامة للرياضة، في سلسلة تغريدات على "تويتر".

وقال تركي الفيصل: "ولي العهد كان حريصا رغم مشاغله على متابعة هذه الاستراتيجية بما يضمن تحقيق أفضل معايير الحوكمة في الأندية، إلى جانب نشر الألعاب المختلفة وجذب المستثمرين وزيادة الفرص الوظيفية".

وتابع: "وجدت كل الدعم من ولي العهد، الذي فاجأني بقوله إن الدعم سيستمر وسيتواصل"، مضيفا: "طلب أن يكون ذلك وفق حوكمة تسهم في تنظيم العمل الإداري والمالي".

وكتب في تدوينة أخرى: "ولي العهد كان حريصا رغم مشاغله على متابعة هذه الاستراتيجية بما يضمن تحقيق أفضل معايير الحوكمة في الأندية، إلى جانب نشر الألعاب المختلفة وجذب المستثمرين وزيادة الفرص الوظيفية".

وذكر موقع الهيئة العامة للرياضة أن تعزيز الحوكمة من أهداف استراتيجية دعم الأندية من أجل الحفاظ على الاستقرار الإداري لها، وتقليل اعتمادها على الغير، مشيرا إلى أن ذلك يساهم في القضاء على العجز المالي وتقليل الفجوة ما بين أهداف واستراتيجيات الأندية والنتائج، التي تحققها.

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